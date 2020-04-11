11.04.2020 12:21

Момент аварии со скорой на окружной в Харькове зафиксировал видеорегистратор (ВИДЕО)

В результате столкновения скорой и легковушки на выезде из Харькова погибли три человека, четверо травмированы.



Фото Вячеслава Мавричева

Об этом на месте происшествия рассказал заместитель начальника Главного управления полиции Харьковщины Сергей Чиж.

По его словам, в скорой помощи был авторегистратор, который зафиксировал момент ДТП.

По словам Чижа, на кадрах видно, что легковушка Daewoo внезапно выехала на встречную полосу и врезалась в скорую.

Как рассказал заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Юрий Подзолков, бригада скорой (четверо мужчин) везла пациентку из поселка Хорошево (Харьковский район) в Харьков.

Погибшему водителю медиков - 50 лет. На скорой работал два года.

Пациентка и трое медиков в крайне тяжелом состоянии в больнице, уточнил Подзолков.

Он также отметил, что нареканий к водителю не было, а автомобиль вовремя проходил техническое обслуживание.