Главная Новости Криминал и происшествия Момент аварии со скорой на окружной в Харькове зафиксировал видеорегистратор (ВИДЕО)
11.04.2020  12:21   

Момент аварии со скорой на окружной в Харькове зафиксировал видеорегистратор (ВИДЕО)

В результате столкновения скорой и легковушки на выезде из Харькова погибли три человека, четверо травмированы.


Фото Вячеслава Мавричева

Об этом на месте происшествия рассказал заместитель начальника Главного управления полиции Харьковщины Сергей Чиж.

По его словам, в скорой помощи был авторегистратор, который зафиксировал момент ДТП. 

По словам Чижа, на кадрах видно, что легковушка Daewoo внезапно выехала на встречную полосу и врезалась в скорую.

Как рассказал заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Юрий Подзолков, бригада скорой (четверо мужчин) везла пациентку из поселка Хорошево (Харьковский район) в Харьков. 

Погибшему водителю медиков - 50 лет.  На скорой работал два года. 

Пациентка и трое медиков в крайне тяжелом состоянии в больнице, уточнил Подзолков.

Он также отметил, что нареканий к водителю не было, а автомобиль вовремя проходил техническое обслуживание.

Источник:   suspilne.media
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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