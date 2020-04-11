На Холодной Горе ночью сгорело авто

Возгорание случилось на стоянке возле Дигмы.
Видео происшествия опубликовал харьковский телеграм-канал «ВЕХА»
Идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения.
Ночью заморозки, днем прохладно и облачно: погода согласна с карантином и шепчет: «Сидите дома».
11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли восстание, в результате которого лагерь был ликвидирован восставшими.
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