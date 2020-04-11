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11.04.2020  10:43   

На Холодной Горе ночью сгорело авто

Возгорание случилось на стоянке возле Дигмы.


://vecherniy.kharkov.ua

Видео происшествия опубликовал харьковский телеграм-канал «ВЕХА»

 

Источник:   ВХ
 Тэги:  полиция, пожар, харьков, авто, комментарий
 
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