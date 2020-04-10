10.04.2020 19:23

Избил ребенка: рецидивист предстанет перед судом

Прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении 34-летнего харьковчанина.



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Харьковской местной прокуратурой №2 направлено в суд обвинительный акт в отношении 34-летнего харьковчанина за ч. 1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

По информации руководителя местной прокуратуры Эдуарда Новикова, установлено, что в конце февраля 2020 года ранее неоднократно судимый мужчина решил наказать 8-летнего сына своей сожительницы за неважное поведение. Человек, используя деревянную палку, наносил удары по телу ребенка, чем причинил легкие телесные повреждения.

Факт нанесения указанных повреждений обнаружили сотрудники школьного медпункта, к которому мальчика привела его обеспокоенная учительница — классный руководитель. Сотрудники школы и обратились в правоохранительные органы с соответствующим сообщением.

31 марта 2020 года к Октябрьского районного суда г. Харькова направлен обвинительный акт в отношении указанного мужчины по ч. 1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

В настоящее время судебное разбирательство продолжается.