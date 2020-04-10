ДТП: на ХТЗ перевернулся автомобиль (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют поользователи соцсети, на ХТЗ - авария.
Здесь, на улице Мира - ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль.
Подробностей о причине аварии и пострадавших пока нет
Если в общении с окружающими у вас возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание, и возникшие проблемы решатся сами собой.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру может усилиться.
Развитию автомобильного дела в Харькове поспособствовали скачки.
влажность:
давление:
ветер: