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10.04.2020  18:03   

ДТП: на ХТЗ перевернулся автомобиль (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют поользователи соцсети, на ХТЗ - авария.

Здесь, на улице Мира - ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль.

Подробностей о причине аварии и пострадавших пока нет

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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