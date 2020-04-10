10.04.2020 18:03

ДТП: на ХТЗ перевернулся автомобиль (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.



//t.me

Как информируют поользователи соцсети, на ХТЗ - авария.

Здесь, на улице Мира - ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль.

Подробностей о причине аварии и пострадавших пока нет