10.04.2020 18:58
Внезапно вспыхнул во время движения: пожар в иномарке на харьковской магистрали (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)
Машина загорелась на проспекте Гагарина.
//kh.dsns.gov.ua
В сети появилось
видео пожара в авто на проспекте Гагарина.
Как сообщает ГУ ГСЧС, 10 апреля 2020 года в 13:35 на номер 101 поступило сообщение о пожаре, который случился на проезжей части на пр. Гагарина напротив дома № 43 в Харькове.
Событие произошло во время движения автомобиля «Volkswagen Passat» (1989 года выпуска), в котором загорелся моторный отсек. Водитель остановился, покинул салон авто и вызвал спасателей.
На место происшествия немедленно прибыли дежурные подразделения 2-й и 4-й Государственных пожарно-спасательных части ГСЧС.
На момент прибытия спасателей огонь успел охватить не только моторный отсек, но и частично салон авто.
Площадь пожара составляла около 3 кв.м.
Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 13:51 и ликвидировали ее в 14:13.
Пострадавших нет.
Причина возникновения пожара выясняется.