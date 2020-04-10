Главная Новости Криминал и происшествия Внезапно вспыхнул во время движения: пожар в иномарке на харьковской магистрали (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)
10.04.2020  18:58   

Внезапно вспыхнул во время движения: пожар в иномарке на харьковской магистрали (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Машина загорелась на проспекте Гагарина.


//kh.dsns.gov.ua
В сети появилось видео пожара в авто на проспекте Гагарина.
 
Как сообщает ГУ ГСЧС, 10 апреля 2020 года в 13:35 на номер 101 поступило сообщение о пожаре, который случился на проезжей части на пр. Гагарина напротив дома № 43 в Харькове. 
 
Событие произошло во время движения автомобиля «Volkswagen Passat» (1989 года выпуска), в котором загорелся моторный отсек.  Водитель остановился, покинул салон авто и вызвал спасателей.
 
 На место происшествия немедленно прибыли дежурные подразделения 2-й и 4-й Государственных пожарно-спасательных части ГСЧС. 
 
На момент прибытия спасателей огонь успел охватить не только моторный отсек, но и частично салон авто. 
 
Площадь пожара составляла около 3 кв.м.
 
 Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 13:51 и ликвидировали ее в 14:13.
 
Пострадавших нет. 
 
Причина возникновения пожара выясняется.
 
 
 
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, загорелся автомобиль, харьков
 
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