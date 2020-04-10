10.04.2020 18:58

Внезапно вспыхнул во время движения: пожар в иномарке на харьковской магистрали (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Машина загорелась на проспекте Гагарина.



//kh.dsns.gov.ua

В сети появилось видео пожара в авто на проспекте Гагарина.

Как сообщает ГУ ГСЧС, 10 апреля 2020 года в 13:35 на номер 101 поступило сообщение о пожаре, который случился на проезжей части на пр. Гагарина напротив дома № 43 в Харькове.

Событие произошло во время движения автомобиля «Volkswagen Passat» (1989 года выпуска), в котором загорелся моторный отсек. Водитель остановился, покинул салон авто и вызвал спасателей.

На место происшествия немедленно прибыли дежурные подразделения 2-й и 4-й Государственных пожарно-спасательных части ГСЧС.

На момент прибытия спасателей огонь успел охватить не только моторный отсек, но и частично салон авто.

Площадь пожара составляла около 3 кв.м.

Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 13:51 и ликвидировали ее в 14:13.

Пострадавших нет.

Причина возникновения пожара выясняется.