10.04.2020 16:39

Взрыв от удара тяпкой: бабушка чуть не погибла на своем огороде

Копы открыли уголовное производство по факту взрыва под Харьковом.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 10 апреля 202 года около 9:30 в Зачепиловский райотдел полиции поступило информация о взрыве на территории частного домовладения в поселке Новоселовка.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, руководство ГУНП в Харьковской области отделения полиции и специалисты взрывотехнического управления.

Правоохранители установили, что на придомовой территории жительница села во время проведения обработки огорода тяпкой задел неизвестный предмет, после чего произошел взрыв.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Полиция устанавливает происхождение взрывоопасного предмета и лиц, причастных к преступлению.