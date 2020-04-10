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10.04.2020  16:39   

Взрыв от удара тяпкой: бабушка чуть не погибла на своем огороде

Копы открыли уголовное производство по факту взрыва под Харьковом.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, 10 апреля 202 года около 9:30 в Зачепиловский райотдел полиции поступило информация о взрыве на территории частного домовладения в поселке Новоселовка.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, руководство ГУНП в Харьковской области отделения полиции и специалисты взрывотехнического управления.
 
Правоохранители установили, что на придомовой территории жительница села во время проведения обработки огорода тяпкой задел неизвестный предмет, после чего произошел взрыв.
 
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
 
Полиция устанавливает происхождение взрывоопасного предмета и лиц, причастных к преступлению.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  взрыв, огород, харьков
 
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