Главная Новости Криминал и происшествия На проспекте Гагарина ярким факелом загорелось авто (ФОТО, ВИДЕО)
10.04.2020  15:15   

На проспекте Гагарина ярким факелом загорелось авто (ФОТО, ВИДЕО)

На месте работали сотрудники ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.


скрин видео с места проишествия

Об этом сообщили очевидцы-пользователи соцсетей. По словам очевидцев, автомобиль уже потушили.

 Причины возгорания автомобиля пока неизвестны, официальная информация выясняется.

Источник:   ХС
 Тэги:  пожар, полиция, харьков, авто, комментарий
 
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