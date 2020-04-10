На проспекте Гагарина ярким факелом загорелось авто (ФОТО, ВИДЕО)

На месте работали сотрудники ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Об этом сообщили очевидцы-пользователи соцсетей. По словам очевидцев, автомобиль уже потушили.
Причины возгорания автомобиля пока неизвестны, официальная информация выясняется.
Если в общении с окружающими у вас возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание, и возникшие проблемы решатся сами собой.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру может усилиться.
Развитию автомобильного дела в Харькове поспособствовали скачки.
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