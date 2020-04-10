Главная Новости Криминал и происшествия Жесткий «тройничок» на Холодной горе закончился госпитализацией двух водителей (ФОТО)
10.04.2020  14:24   

Жесткий «тройничок» на Холодной горе закончился госпитализацией двух водителей (ФОТО)

В результате столкновения трех автомобилей в Харькове серьезно пострадали два человека.


://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, 10 апреля около 10:15 патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Полтавский Шлях, 192.

По предварительной информации, там столкнулись автомобили Hyundai, Skoda и Citroen.

Вследствие ДТП в больницу доставили водителей Skoda и Hyundai.

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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