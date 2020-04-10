Жесткий «тройничок» на Холодной горе закончился госпитализацией двух водителей (ФОТО)

В результате столкновения трех автомобилей в Харькове серьезно пострадали два человека.
По данным полиции, 10 апреля около 10:15 патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Полтавский Шлях, 192.
По предварительной информации, там столкнулись автомобили Hyundai, Skoda и Citroen.
Вследствие ДТП в больницу доставили водителей Skoda и Hyundai.
Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.
Если в общении с окружающими у вас возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание, и возникшие проблемы решатся сами собой.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру может усилиться.
Развитию автомобильного дела в Харькове поспособствовали скачки.
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