Годовалого ребенка насмерть придавило могильной плитой

Полицейские открыли уголовное дело с пометкой «несчастный случай».
Сообщение о происшествии поступило в полицию 9 апреля около 19:30.
Как установили люботинские полицейские, на местном кладбище на годовалого ребенка упала могильная плита. Родители сразу доставили девочку в больницу, однако медики констатировали ее смерть.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
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