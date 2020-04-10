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10.04.2020  14:04   

Годовалого ребенка насмерть придавило могильной плитой

Полицейские открыли уголовное дело с пометкой «несчастный случай».


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Сообщение о происшествии поступило в полицию 9 апреля около 19:30.

Как установили люботинские полицейские, на местном кладбище на годовалого ребенка упала могильная плита. Родители сразу доставили девочку в больницу, однако медики констатировали ее смерть.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Все обстоятельства трагедии устанавливаются.   

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, убийство, харьков, песочин, рана, несчастный случай
 
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