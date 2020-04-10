10.04.2020 14:04

Годовалого ребенка насмерть придавило могильной плитой

Полицейские открыли уголовное дело с пометкой «несчастный случай».



://facebook.com

Сообщение о происшествии поступило в полицию 9 апреля около 19:30.

Как установили люботинские полицейские, на местном кладбище на годовалого ребенка упала могильная плита. Родители сразу доставили девочку в больницу, однако медики констатировали ее смерть.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Все обстоятельства трагедии устанавливаются.