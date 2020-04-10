Главная Новости Криминал и происшествия Утренний «паровозик» стал местом для дорожного селфи сразу четырем водителям
10.04.2020  13:50   

Утренний «паровозик» стал местом для дорожного селфи сразу четырем водителям

Авария сразу четырех авто произошла на Московском проспекте в Харькове 10 апреля.


://vecherniy.kharkov.ua

В районе завода «Турбоатом», не доезжая до путепровода, столкнулись четыре автомобиля, сообщают в соцсетях.

Источник:   ВХ
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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