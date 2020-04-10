Утренний «паровозик» стал местом для дорожного селфи сразу четырем водителям

Авария сразу четырех авто произошла на Московском проспекте в Харькове 10 апреля.
В районе завода «Турбоатом», не доезжая до путепровода, столкнулись четыре автомобиля, сообщают в соцсетях.
Если в общении с окружающими у вас возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание, и возникшие проблемы решатся сами собой.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру может усилиться.
Развитию автомобильного дела в Харькове поспособствовали скачки.
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