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10.04.2020  12:21   

Пограничники задержали «туриста» совершавшего пеший тур в Россию

9 апреля был задержан 48-летний мужчина, который шел в Россию в обход пунктов пропуска.


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Как сообщили пограничники, информацию о возможном нарушении предоставил ​​участковый инспектор пограничной службы. Мужчину задержали в районе населенного пункта Сотницкий Казачок. Сейчас за попытку незаконного пересечения границы мужчине грозит административная ответственность.

Источник:   Восточное отделение ГПСУ
 Тэги:  пограничник, харьков, контроль, деньги, контрабанда
 
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