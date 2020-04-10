10.04.2020 12:21

Пограничники задержали «туриста» совершавшего пеший тур в Россию

9 апреля был задержан 48-летний мужчина, который шел в Россию в обход пунктов пропуска.



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Как сообщили пограничники, информацию о возможном нарушении предоставил ​​участковый инспектор пограничной службы. Мужчину задержали в районе населенного пункта Сотницкий Казачок. Сейчас за попытку незаконного пересечения границы мужчине грозит административная ответственность.