Пограничники задержали «туриста» совершавшего пеший тур в Россию

9 апреля был задержан 48-летний мужчина, который шел в Россию в обход пунктов пропуска.
Как сообщили пограничники, информацию о возможном нарушении предоставил участковый инспектор пограничной службы. Мужчину задержали в районе населенного пункта Сотницкий Казачок. Сейчас за попытку незаконного пересечения границы мужчине грозит административная ответственность.
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С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру может усилиться.
Развитию автомобильного дела в Харькове поспособствовали скачки.
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