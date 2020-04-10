На Алексеевке подорвали банкомат ПриватБанка: в сети сообщили о поимке грабителей (ВИДЕО, ФОТО)

Около половины пятого утра на проспекте Победы, 76-Б неизвестные подорвали банкомат «Приватбанка», находящийся на здании магазина «Digma».
Двое злоумышленников задержаны взрывавших банкомат задержаны, сообщил паблик Жить в Харькове.
Инцидент произошел на проспекте Победы, 76б. Около 4:30 неизвестные подорвали банкомат «Приватбанка», находящийся на здании магазина «Digma». Взрывная волна повредила входные двери в здание и обшивку.
В банкомате были денежные средства в сумме в 1 978 400 гривен.
Двое злоумышленников приехали к месту преступления на велосипедах, чтобы не «засветить» автомобиль, на котором они планировали скрыться.
Полицейские за считанные часы изучили видео с десятков видеокамер, удалось определить и быстро задержать автомобиль с преступниками.
Все украденные деньги были при них, они изъяты и будут возвращены Приватбанку.
Задержаны проверяются к причастности к взрывам других банкоматов, как в Харькове, так и в других городах Украины.
Официальную информацию в Нацполиции обещают озвучить позже.
Если в общении с окружающими у вас возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание, и возникшие проблемы решатся сами собой.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру может усилиться.
Развитию автомобильного дела в Харькове поспособствовали скачки.
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