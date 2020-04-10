На Алексеевке подорвали банкомат ПриватБанка: в сети сообщили о поимке грабителей (ВИДЕО, ФОТО)

10.04.2020 11:04

Около половины пятого утра на проспекте Победы, 76-Б неизвестные подорвали банкомат «Приватбанка», находящийся на здании магазина «Digma».

Двое злоумышленников задержаны взрывавших банкомат задержаны, сообщил паблик Жить в Харькове.

Инцидент произошел на проспекте Победы, 76б. Около 4:30 неизвестные подорвали банкомат «Приватбанка», находящийся на здании магазина «Digma». Взрывная волна повредила входные двери в здание и обшивку.

В банкомате были денежные средства в сумме в 1 978 400 гривен.

Двое злоумышленников приехали к месту преступления на велосипедах, чтобы не «засветить» автомобиль, на котором они планировали скрыться.

Полицейские за считанные часы изучили видео с десятков видеокамер, удалось определить и быстро задержать автомобиль с преступниками.

Все украденные деньги были при них, они изъяты и будут возвращены Приватбанку.

Задержаны проверяются к причастности к взрывам других банкоматов, как в Харькове, так и в других городах Украины.

Официальную информацию в Нацполиции обещают озвучить позже.