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10.04.2020  11:04   

На Алексеевке подорвали банкомат ПриватБанка: в сети сообщили о поимке грабителей (ВИДЕО, ФОТО)

Около половины пятого утра на проспекте Победы, 76-Б неизвестные подорвали банкомат «Приватбанка», находящийся на здании магазина «Digma».


// Facebook/Жить в Харькове

Двое злоумышленников задержаны взрывавших банкомат задержаны, сообщил паблик Жить в Харькове.

Инцидент произошел на проспекте Победы, 76б. Около 4:30 неизвестные подорвали банкомат «Приватбанка», находящийся на здании магазина «Digma». Взрывная волна повредила входные двери в здание и обшивку.

В  банкомате были денежные средства в сумме в 1 978 400 гривен.

Двое злоумышленников приехали к месту преступления на велосипедах, чтобы не «засветить» автомобиль, на котором они планировали скрыться.

Полицейские за считанные часы изучили видео с десятков видеокамер, удалось определить и быстро задержать автомобиль с преступниками.

Все украденные деньги были при них, они изъяты и будут возвращены Приватбанку.

Задержаны проверяются к причастности к взрывам других банкоматов, как в Харькове, так и в других городах Украины.

Официальную информацию в Нацполиции обещают озвучить позже.

 

Тэги:  банкотмат, подорвали, харьков
 
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