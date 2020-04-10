ДТП с переворотом на Холодной Горе (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла на Полтавском Шляхе напротив магазина «Киевский»
На месте патрульная полиция и скорая помощь.
Фото и видео происшествия появилось в социальных сетях.
«За рулем был пожилой мужчина, которому вероятно, стало плохо за рулём», – прокоментировали видео.
Если в общении с окружающими у вас возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание, и возникшие проблемы решатся сами собой.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру может усилиться.
Развитию автомобильного дела в Харькове поспособствовали скачки.
влажность:
давление:
ветер: