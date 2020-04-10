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10.04.2020  10:29   

ДТП с переворотом на Холодной Горе (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла на Полтавском Шляхе напротив магазина «Киевский»


// Facebook

На месте патрульная полиция и скорая помощь.

Фото и видео происшествия появилось в социальных сетях.

«За рулем был пожилой мужчина, которому вероятно, стало плохо за рулём», – прокоментировали видео.

 

 

 

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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