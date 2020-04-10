Главная Новости Криминал и происшествия Мотоциклист погиб, а трехлетнюю девочку увезла скорая: правоохранители рассказали подробности ДТП (ВИДЕО)
10.04.2020  08:49   

Мотоциклист погиб, а трехлетнюю девочку увезла скорая: правоохранители рассказали подробности ДТП (ВИДЕО)

Полиция Харькова устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на ХТЗ, в котором погиб мотоциклист, еще три человека получили травмы и доставлены в больницу.


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Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улицы Луи Пастера и бульвара Ивана Каркача поступило в полицию 9 апреля около 16:05.

В результате столкновения 32-летний водитель мотоцикла «Yamaha» погиб на месте. 24-летний водитель легковушки и двое его пассажиров - 25-летняя женщина и 3-летняя девочка доставлены в больницу.

Информация о происшествии зарегистрировано в Индустриальном отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Сейчас все обстоятельства аварии устанавливаются.

Фотогалерея смертельного ДТП на ХТЗ..

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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