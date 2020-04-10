Мотоциклист погиб, а трехлетнюю девочку увезла скорая: правоохранители рассказали подробности ДТП (ВИДЕО)

Полиция Харькова устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на ХТЗ, в котором погиб мотоциклист, еще три человека получили травмы и доставлены в больницу.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улицы Луи Пастера и бульвара Ивана Каркача поступило в полицию 9 апреля около 16:05.
В результате столкновения 32-летний водитель мотоцикла «Yamaha» погиб на месте. 24-летний водитель легковушки и двое его пассажиров - 25-летняя женщина и 3-летняя девочка доставлены в больницу.
Информация о происшествии зарегистрировано в Индустриальном отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Сейчас все обстоятельства аварии устанавливаются.
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