10.04.2020 08:49

Мотоциклист погиб, а трехлетнюю девочку увезла скорая: правоохранители рассказали подробности ДТП (ВИДЕО)

Полиция Харькова устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на ХТЗ, в котором погиб мотоциклист, еще три человека получили травмы и доставлены в больницу.



// РЕДПОСТ

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улицы Луи Пастера и бульвара Ивана Каркача поступило в полицию 9 апреля около 16:05.



В результате столкновения 32-летний водитель мотоцикла «Yamaha» погиб на месте. 24-летний водитель легковушки и двое его пассажиров - 25-летняя женщина и 3-летняя девочка доставлены в больницу.



Информация о происшествии зарегистрировано в Индустриальном отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.



Сейчас все обстоятельства аварии устанавливаются.

Фотогалерея смертельного ДТП на ХТЗ..



