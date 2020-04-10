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10.04.2020  08:34   

Салтовка наблюдала столб дыма: спасатели боролись с пожаром на Немышле (ВИДЕО, ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар в природных экосистемах Немышлянского района


// ГСЧС

Сообщение о пожаре сухостоя на открытом пространстве напротив улицы Красная Поляна поступило на номер «101» 9 апреля в 16:01.

К месту происшествия выезжали 3 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС. Спасатели добросовестно пытались потушить пожар в течение нескольких часов, но огонь быстро распространялся в направлении человеческих жилищ, существовала угроза возгорания жилых домов. Площадь пожара составила 2000 кв.м

Благодаря оперативным действиям спасателей в 17:30 удалось отсечь огонь и локализовать его. Полностью ликвидировали пожар в 18:20.

Причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

 

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Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков, выжигание травы, немышля
 
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