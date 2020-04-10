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10.04.2020  08:27   

Во время ужесточенного карантина заблудилась пожилая женщина с проблемами памяти

Харьковские патрульные помогли женщине вернуться домой.


// Патрульная полиция

В четверг во время патрулирования Московского района города инспекторы обнаружили пожилую женщину. Гражданка была растеряна и не помнила адрес своего проживания.

Во время общения с бабушкой патрульные с помощью имеющихся баз данных выяснили место возможного проживания.

По указанному адресу патрульных встретил внук женщины.

«Помните о близких и в подобных случаях немедленно звоните 102П, – обращаются правоохранители.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  полиция, харьков
 
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