10.04.2020 08:27

Во время ужесточенного карантина заблудилась пожилая женщина с проблемами памяти

Харьковские патрульные помогли женщине вернуться домой.



// Патрульная полиция

В четверг во время патрулирования Московского района города инспекторы обнаружили пожилую женщину. Гражданка была растеряна и не помнила адрес своего проживания.



Во время общения с бабушкой патрульные с помощью имеющихся баз данных выяснили место возможного проживания.



По указанному адресу патрульных встретил внук женщины.



«Помните о близких и в подобных случаях немедленно звоните 102П, – обращаются правоохранители.