Во время ужесточенного карантина заблудилась пожилая женщина с проблемами памяти

Харьковские патрульные помогли женщине вернуться домой.
В четверг во время патрулирования Московского района города инспекторы обнаружили пожилую женщину. Гражданка была растеряна и не помнила адрес своего проживания.
Во время общения с бабушкой патрульные с помощью имеющихся баз данных выяснили место возможного проживания.
По указанному адресу патрульных встретил внук женщины.
«Помните о близких и в подобных случаях немедленно звоните 102П, – обращаются правоохранители.
Если в общении с окружающими у вас возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание, и возникшие проблемы решатся сами собой.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру может усилиться.
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