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09.04.2020  16:58   

Карантин: копы проверяют рынки (ФОТО)

Сотрудники полиции проводят профилактические отработки рынков в Харькове и области.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполции, во время рейдов полицейские разъясняют продавцам и покупателям требования действующего законодательства, направленные на недопущение распространения корона вирусной болезни, а также выявляют и документируют нарушения карантинных ограничений.
 
Так, участковые офицеры Изюмского отдела полиции провели с руководством местных рынков разъяснительную работу относительно четкого соблюдения мер безопасности во время карантина в местах реализации потребительских товаров.
 
С продавцами полицейские провели беседы по безусловному выполнению карантинных правил и обязательного использования средств индивидуальной защиты, дезинфекции рук.
 
 Кроме того, работники полиции проверили условия, в которых осуществляется продажа пищевых продуктов.
 
 Аналогичные отработки проведены на территориях всех рынков города и области.
 
Профилактические мероприятия продолжаются.
 
Полиция Харьковщины напоминает, что за игнорирование карантинных ограничений предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, проверки, полиция, пандемия, эпидемия
 
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