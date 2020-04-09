09.04.2020 16:58
Карантин: копы проверяют рынки (ФОТО)
Сотрудники полиции проводят профилактические отработки рынков в Харькове и области.
//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполции, во время рейдов полицейские разъясняют продавцам и покупателям требования действующего законодательства, направленные на недопущение распространения корона вирусной болезни, а также выявляют и документируют нарушения карантинных ограничений.
Так, участковые офицеры Изюмского отдела полиции провели с руководством местных рынков разъяснительную работу относительно четкого соблюдения мер безопасности во время карантина в местах реализации потребительских товаров.
С продавцами полицейские провели беседы по безусловному выполнению карантинных правил и обязательного использования средств индивидуальной защиты, дезинфекции рук.
Кроме того, работники полиции проверили условия, в которых осуществляется продажа пищевых продуктов.
Аналогичные отработки проведены на территориях всех рынков города и области.
Профилактические мероприятия продолжаются.
Полиция Харьковщины напоминает, что за игнорирование карантинных ограничений предусмотрена административная и уголовная ответственность.