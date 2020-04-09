09.04.2020 16:58

Карантин: копы проверяют рынки (ФОТО)

Сотрудники полиции проводят профилактические отработки рынков в Харькове и области.



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Как сообщает ГУ Нацполции, во время рейдов полицейские разъясняют продавцам и покупателям требования действующего законодательства, направленные на недопущение распространения корона вирусной болезни, а также выявляют и документируют нарушения карантинных ограничений.

Так, участковые офицеры Изюмского отдела полиции провели с руководством местных рынков разъяснительную работу относительно четкого соблюдения мер безопасности во время карантина в местах реализации потребительских товаров.