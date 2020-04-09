09.04.2020 17:22

Афера на 300 миллионов: черные лесорубы действовали под крышей полицейских (ФОТО, Обновлено)

На Харьковщине полицейские «крышевали» группу «черных лесорубов».



//khar.gp.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции а Харьковщине внутренняя безопасность полиции разоблачили группу «черных» лесорубов.

Группа лиц наладила схему незаконной заготовки и переработки леса на территории Харьковской области с последующей реализацией. За непринятие соответствующих мер реагирования сотрудники местной полиции систематически получали взятки. Установлено: преступный бизнес уличенных фигурантов ежедневно наносил государству свыше 100 тысяч гривен ущерба.

В ноябре 2019 года оперативники Харьковского управления Департамента внутренней безопасности НПУ получили информацию в отношении группировки, которая занималась незаконными сделками, связанными с масштабной вырубкой леса на Харьковщине. К тому же, установлено, что противоправную деятельность прикрывали местные полицейские.

По собранным материалам внутренней безопасности НПУ прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по ч. 4 ст. 246 (Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) и ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Впоследствии материалы были переданы по подследственности в ТУ ГБР, расположенного в городе Полтава.

В состав группы входили более трех десятков человек - жители Харьковской, а также Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Черниговской областей. Организатор нелегального бизнеса – житель Змиевского района на Харьковщине.

Злоумышленники наладили мощную сеть заготовки леса-кругляку твердых пород (дуб, ясень), его транспортировку с последующим сбытом. В результате вырезались масштабные участка, а следовательно государство ежедневно теряло около 100 тысяч гривен.

Кроме того, установлено, что за невмешательство в преступную деятельность и непривлечение к ответственности сотрудники подразделений местной полиции систематически получали от участников группы неправомерную выгоду.

9 апреля 2020 года работники внутренней безопасности НПУ, ГБР и прокуратуры Харьковщины, при физической поддержке бойцов отдела быстрого реагирования ДВБ НПУ, провели почти 50 санкционированных обысков по месту проживания фигурантов преступного сговора на территории нескольких областей Украины, на местах хранения готовой к сбыту древесины и по месту службы сотрудников харьковской полиции различных подразделений.

Обнаружено и изъято большое количество леса-кругляку, переработанной древесины, оборудование, а также бензопилы, накладные, «черновую» документацию, банковские карты, мобильные телефоны, наличные денежные средства в отечественной и иностранной валюте.

По результатам мероприятий объявлено о подозрении организатору группы, 10 гражданским лицам, а также четырем полицейским Валковского отдела полиции ГУНП в Харьковской области. В суд подано ходатайство об избрании им меры пресечения. Также назначены экспертизы, заключения которых позволят установить масштабы нанесенного государству ущерба.

Как ранее сообщалось , под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении 4-ом сотрудникам Валковского ОП ГУНП в Харьковской области по факту превышения служебных полномочий работниками правоохранительного органа, повлекшее тяжкие последствия, и пособничества в порубці леса, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246 УК Украины) и 11-ом жителям Харьковской и других областей по факту порубки леса, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УК Украины).

По информации прокурора области Александра Фільчакова, установлено, что в период 2018-2020 годов житель Змиевского района области создал группу лиц численностью более 30 человек для осуществления незаконной порубки деревьев на территории Валковского и других районов области для дальнейшей реализации. Так указанный мужчина совместно с двумя жителями Сумской и Черниговской областей построили преступную схему с явно выраженной иерархической структурой. К преступной схемы злоумышленники привлекли, помимо прочих лиц, работников местных органов полиции.

Полицейские систематически за денежное вознаграждение «крышевали» незаконные схемы «черных лесорубов» — сопровождали автотранспорт, который перевозит незаконно срубленную древесину, предоставляли служебную информацию о планируемых мероприятиях, направленных на выявление и предупреждение указанных преступлений, и иным образом принимали меры по устранению препятствий в совершении преступлений вышеуказанной группой.

Среди подозреваемых четыре полицейских – оперуполномоченный сектора криминальной полиции, начальник одного из секторов реагирования патрульной полиции и два полицейских сектора реагирования патрульной полиции. Также среди подозреваемых 11 гражданских лиц – жители Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черниговской областей.

В настоящее время согласно заключения эксперта и расчета специалиста в указанном производстве установлен ущерб государству на сумму 850 тыс. грн.

Всего в результате незаконной порубки деревьев убытки могут составить ориентировочно 300 млн грн (будут подтверждены после проведения осмотров участков, на которых вырубили деревья, и результатов экспертных исследований).

Прокуратурой области совместно со следователями ГБР и оперативными сотрудниками ДВБ проведено около 50 обысков по домашним адресам фигурантов и служебным помещением отделов полиции. Во время обысков изъяты черновые записи о расчетах с правоохранителями, банковские карты, бензопилы, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

После обработки полученных доказательств, в том числе по результатам проведенных обысков, будет решен вопрос об уведомлении о подозрении другим лицам. Также проверяется причастность других работников правоохранительных органов к этому преступлению.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей.

«Черным лесорубам» грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. А полицейским-«крышевальщикам» – лишение свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Указанное уголовное производство расследует территориальное управление ГБР в г. Полтава, оперативное сопровождение – ДВБ ЧП Украины.

Досудебное расследование и следственные действия продолжаются.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.