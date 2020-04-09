09.04.2020 13:31

В Украине могут отложить рассылку «писем счастья» нарушителям ПДД

Запуск системы автоматического контроля нарушений правил дорожного движения, который запланирован на 1 мая, могут перенести в связи с карантином.



://facebook.com

Об этом сегодня написал директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко в Facebook.

"Карантин – карантином, вирус – вирусом, а автофотовидеофиксацию нарушений ПДД и рассылку сообщений об этом пока никто не отменял. Они должны заработать с 1 мая. Хотя возможны и отсрочки в связи с карантином", – сообщил он.

По словам Шевченко, меньше личных контактов полицейских с водителями – больше эпидемиологической безопасности.

Министр внутренних дел Арсен Аваков предупредил во время запуска Аналитического центра безопасности дорожного движения, что постановления об административных штрафах, именуемые в народе "письмами счастья", нарушители будут получать уже с мая.

В МВД ранее отмечали, что внедрение автоматического контроля движения должно повлиять на культуру вождения и уменьшить количество ДТП. По статистике, 40% аварий происходят из-за превышения скоростного режима.

Теперь всего в Харькове и области шесть камер TruCAM производства США — уточнила пресс-офицер патрульной полиции Харькова Ангелина Диская.

Кроме вновь появившихся, участки, где расположены средства автоматической фиксации нарушений ПДД, находятся на дорогах М-03 (Киев — Харьков – Довжанское) и М-18 (Харьков — Симферополь), а в Харькове – на Белгородском шоссе (выезд и заезд в город) и на проспекте Гагарина.