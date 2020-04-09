Главная Новости Криминал и происшествия Решил откупиться взяткой за пересечение двух сплошных и получил многотысячный штраф
09.04.2020  11:59   

Решил откупиться взяткой за пересечение двух сплошных и получил многотысячный штраф

Суд вынес приговор водителю, который пытался оказать неправомерную выгоду патрульным полицейским.


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В январе 2020 года в Холодногорском районе Харькова трое патрульных полицейских, выполняя возложенные на них обязанности, обнаружили автомобиль ЗАЗ SENS, водитель которого нарушил правила дорожного движения, а именно пересек двойную сплошную полосу, создав препятствие для движения других транспортных средств, за что предусмотрена ответственность по ч. 2 ст. 122 КУоАП.

Полицейские остановили указанный автомобиль и начали составлять постановление о наложении административного взыскания в отношении водителя автомобиля. Мужчина, который был за рулем, достал денежную купюру, положил ее под водительское удостоверение и передал ее в руки одному из полицейских в качестве неправомерной выгоды, чтобы избежать наказания.

Полицейские сообщили о факте предоставления неправомерной выгоды на линию диспетчерского центра «102» и вызвали на место следственно-оперативная группа Холодногорского ОП ГУНП в Харьковской области, которой и изъяты денежные средства.

Приговором Ленинского районного суда г. Харькова водителя ЗАЗа SENS осужден по ч. 1 ст. 369 УК Украины (предоставление должностному лицу неправомерной выгоды за несовершение должностным лицом в интересах того, кто предоставляет такую ​​выгоду, любой действия с использованием служебного положения) к наказанию в виде штрафа в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 8500 грн.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил, поскольку идет время на его апелляционное обжалование.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков, взятка
 
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