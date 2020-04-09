09.04.2020 12:34

Авария с электромобилем на Салтовке: трамваи стоят (Обновлено, ВИДЕО, ФОТО)

ДТП произошло около 10 часов утра 9 апреля.



// Telegram

На перекрестке улиц Героев Труда и Академика Павлова столкнулись автомобили Tesla и Shkoda.



Видео происшествия появилось в соцсетях. «На Героев Труда ДТП с участием Tesla. Электромобиль дымит. Трамваи стоят», – говорится в комментарии.

В пресс-службе Патрульной палиции сообщили, что, по предварительной информации, водитель автомобиля Skoda нарушил п. 8.7 ПДД Украины и допустил столкновение с автомобилем Tesla.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля Skoda патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.