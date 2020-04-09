Авария с электромобилем на Салтовке: трамваи стоят (Обновлено, ВИДЕО, ФОТО)

ДТП произошло около 10 часов утра 9 апреля.
На перекрестке улиц Героев Труда и Академика Павлова столкнулись автомобили Tesla и Shkoda.
Видео происшествия появилось в соцсетях. «На Героев Труда ДТП с участием Tesla. Электромобиль дымит. Трамваи стоят», – говорится в комментарии.
В пресс-службе Патрульной палиции сообщили, что, по предварительной информации, водитель автомобиля Skoda нарушил п. 8.7 ПДД Украины и допустил столкновение с автомобилем Tesla.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Skoda патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.
День хорошо подходит для любых важных и ответственных задач. Главное – не растратить свой потенциал на пустяки.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру может усилиться.
В этот день в 1989 году американец Дуглас Энгелбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши.
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