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09.04.2020  12:34   

Авария с электромобилем на Салтовке: трамваи стоят (Обновлено, ВИДЕО, ФОТО)

ДТП произошло около 10 часов утра 9 апреля.


// Telegram

На перекрестке улиц Героев Труда и Академика Павлова столкнулись автомобили Tesla и Shkoda.  

Видео происшествия появилось в соцсетях. «На Героев Труда ДТП с участием Tesla. Электромобиль дымит. Трамваи стоят», – говорится в комментарии.

В пресс-службе Патрульной палиции сообщили, что, по предварительной информации, водитель автомобиля Skoda нарушил п. 8.7 ПДД Украины и допустил столкновение с автомобилем Tesla.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Skoda патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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