За незаконную добычу песка фермеру грозят годы за решеткой (ФОТО)

Своими действиями злоумышленник причинил ущерб государству в размере более 65 миллионов гривен.
Руководитель одного из фермерских хозяйств с июля по ноябрь 2019 года организовал на территории поселка Шестаково Волчанского района самовольную добычу песка. Специальное разрешение на добычу полезных ископаемых мужчина не имел.
Согласно выводам судебных экспертиз, своими действиями правонарушитель вызвал разрушения, что делает невозможным воспроизведение в течение длительного времени указанных земельных участков, существенное повреждение природной территории, ухудшение экологической обстановки и потерю плодородия почвы.
8 апреля злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.
В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.
День хорошо подходит для любых важных и ответственных задач. Главное – не растратить свой потенциал на пустяки.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру может усилиться.
В этот день в 1989 году американец Дуглас Энгелбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши.
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