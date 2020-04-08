08.04.2020 19:19

Хитрым дельцам придется выложить более миллиона по суду

Прокуратура требует взыскать в бюджет города Харькова свыше 1,3 млн грн с ООО, которое незаконно пользуется земельным участком



//ua.news

Харьковской местной прокуратурой №3 подано в хозяйственный суд Харьковской области иск в интересах государства в лице Харьковского городского совета к ООО о взыскании более 1,3 млн грн за пользование земельным участком площадью около 0,5 га для эксплуатации и обслуживания нежилых зданий без оформления соответствующих правоустанавливающих документов.

Как сообщила заместитель руководителя местной прокуратуры Наталья Коваленко, установлено, что на территории Индустриального района города Харькова расположены нежилые здания общей площадью более 1400 м2, право собственности на которые зарегистрировано за ООО еще в 2017 году. Однако, вопреки требованиям действующего законодательства, до настоящего времени не оформлена земля под данными объектами недвижимости, тем самым наносится ущерб интересам территориальной громады г. Харькова в лице Харьковского городского совета. Это и стало основанием для обращения местной прокуратуры в суд с данным иском.

Справочно: Согласно статье 206 Земельного кодекса Украины использование земли в Украине является платным. Объектом платы за землю является земельный участок. Плата за землю взимается в соответствии с законом. Согласно ст. 125 Земельного кодекса Украины, право собственности на земельный участок, а также право постоянного пользования и право аренды земельного участка возникают с момента государственной регистрации этих прав. Использование земельного участка до получения документа, удостоверяющего право на него, и государственной регистрации запрещается.

Сейчас иск находится на рассмотрении.

Пресс-служба прокуратуры Харьковской области