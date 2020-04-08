08.04.2020 18:37
Избиение офицеров полиции: установлен круг лиц, причастных к нападению
В результате происшествия полицейские получили травмы и были госпитализированы в больницу.
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Как сообщило ГУ Нацполиции, установлен круг лиц, напавших на офицеров полиции.
Напомним, что 06 апреля 2020 года около 20:30 в районе улицы Пискуновськой группа лиц совершила хулиганские действия в отношении двух сотрудников одного из оперативных подразделений областного главка и нанесла им телесные повреждения.
Как рассказал заместитель начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Олег Максимович, следствие отработало несколько версий.
- Мотивом совершения преступления стал внезапно возникший конфликт, - отметил Олег Максимович. – Сейчас уже установлен круг лиц, причастных к данному преступлению. В ближайшее время им будет сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения.
По данному факту следователем управлением ГУНП в Харьковской области открыто два уголовных производства по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает тюремное заключение сроком до 8 лет. Оперативное сопровождение досудебного расследования осуществляет Харьковское управление ДВБ Национальной полиции Украины.
С места происшествия изъяты вещественные доказательства. Назначено несколько судебно-медицинских экспертиз.
Олег Максимович также добавил, что по факту получения телесных повреждений работниками полиции, а также по материалам, распространенным в социальных сетях, руководством Главного управления Национальной полиции в Харьковской области назначено служебное расследование.