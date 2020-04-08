08.04.2020 16:19

Карантин: копы шерстят магазины, парки и работающие незаконно предприятия (ФОТО)

За нарушение правил соблюдения карантина на Харьковщине полицейские составили 248 админпротоколов.



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Как сообщает ГУ Нацполции, 4 правонарушения зарегистрированы за минувшие сутки.

Жители Валковского и Чугуевского районов нарушили правила самоизоляции после возвращения из-за границы. В городе Чугуеве продолжал работать пункт приема вторичного сырья. А работники патрульной полиции составили административный протокол в отношении мужчины, который находился в магазине без средства индивидуальной защиты.

В целом со стороны работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, которые осуществляли торговлю, полицейские зафиксировали 141 правонарушения. 73 административных протоколов составлено на руководителей торговых учреждений и учреждений питания, 9 - в отношении перевозчиков, 11 – на руководителей предприятий, учреждений, организаций, 11 – в отношении граждан за нарушение карантинных правил по самоизоляции.

Во всех случаях в отношении нарушителей полицейские составили протоколы по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкцией статьи предусмотрен штраф для граждан - от 17 до 34 тысяч гривен и для должностных лиц - от 34 до 170 тысяч гривен. Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.