Главная Новости Криминал и происшествия Карантин: копы шерстят магазины, парки и работающие незаконно предприятия (ФОТО)
08.04.2020  16:19   

Карантин: копы шерстят магазины, парки и работающие незаконно предприятия (ФОТО)

За нарушение правил соблюдения карантина на Харьковщине полицейские составили 248 админпротоколов.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполции, 4 правонарушения зарегистрированы за минувшие сутки.
 
Жители Валковского и Чугуевского районов нарушили правила самоизоляции после возвращения из-за границы. В городе Чугуеве продолжал работать пункт приема вторичного сырья. А работники патрульной полиции составили административный протокол в отношении мужчины, который находился в магазине без средства индивидуальной защиты.
 
В целом со стороны работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, которые осуществляли торговлю, полицейские зафиксировали 141 правонарушения. 73 административных протоколов составлено на руководителей торговых учреждений и учреждений питания, 9 - в отношении перевозчиков, 11 – на руководителей предприятий, учреждений, организаций, 11 – в отношении граждан за нарушение карантинных правил по самоизоляции.
 
Во всех случаях в отношении нарушителей полицейские составили протоколы по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкцией статьи предусмотрен штраф для граждан - от 17 до 34 тысяч гривен и для должностных лиц - от 34 до 170 тысяч гривен. Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, нарушения, пандемия, эпидемия
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.04 Общество В Харькове помогают бездомным в условиях карантина (ФОТО)   08.04 Общество Міська влада виділила харків'янам матдопомогу більш ніж на 13 мільйонів гривень 08.04 Медицина У Харківській області - п'ять хворих на коронавірус
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 