08.04.2020 13:31

ГСЧС о пожаре в экосистемах: «Если так и дальше пойдет, то к зиме выгорит вся страна!» (ВИДЕО)

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) констатируют, что ситуация с пожарами в экосистемах страны становится катастрофической.



://facebook.com

"Только за минувшие сутки имеем 541 случай возгораний на открытых территориях и в естественных экосистемах! Огонь прошел 703 гектара. Горит по всей стране! С начала года имеем 15491 случай Загора, уничтожило 17 914 гектаров экосистем!" - отмечают в ГСЧС Украины на странице в соцсети Facebook.

"Если так и дальше пойдет, к зиме выгорит вся страна ...", - добавили в Госслужбе по ЧС.

На заседании Кабмина Украины, которое прошло 8 апреля, спасателям:

- существенно увеличили нормы горючего, для обеспечения выездов на пожары

- значительно увеличели штрафы для «пойманных за руку» борцов с сухостоем и поджигателей