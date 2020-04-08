Пожарники в последний момент отсекли огонь от подпаленного сухостоя от жилого дома в пригороде Харькова

Валковский район: спасатели едва успели спасти жилой дом от возгорания травы
7 апреля в 17:49 на номер «101» поступило сообщение о пожаре сухостоя возле жилого дома на открытой территории по адресу: с. Новый Мерчик, ул. Мира, 20.
К месту происшествия выехало отделение пожарно-спасательной службы ГСЧНС. Спасатели добросовестно пытались потушить пожар в течение нескольких часов, но огонь быстро распространялся в направлении жилого дома, существовала угроза его возгорания.
Благодаря оперативным действиям спасателей в 19:00 удалось отсечь огонь от жилья и локализовать его. Полностью ликвидировали пожар в 20:45.
Причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
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