08.04.2020 13:23

Пожарники в последний момент отсекли огонь от подпаленного сухостоя от жилого дома в пригороде Харькова

Валковский район: спасатели едва успели спасти жилой дом от возгорания травы



://kh.dsns.gov.ua

7 апреля в 17:49 на номер «101» поступило сообщение о пожаре сухостоя возле жилого дома на открытой территории по адресу: с. Новый Мерчик, ул. Мира, 20.

К месту происшествия выехало отделение пожарно-спасательной службы ГСЧНС. Спасатели добросовестно пытались потушить пожар в течение нескольких часов, но огонь быстро распространялся в направлении жилого дома, существовала угроза его возгорания.

Благодаря оперативным действиям спасателей в 19:00 удалось отсечь огонь от жилья и локализовать его. Полностью ликвидировали пожар в 20:45.

Причина пожара - неосторожное обращение с огнем.