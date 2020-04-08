Главная Новости Криминал и происшествия Внимание, розыск: подросток поссорилась с сестрой и сбежала из дома (ФОТО)
08.04.2020  11:21   

Внимание, розыск: подросток поссорилась с сестрой и сбежала из дома (ФОТО)

Работники Коломакского отделения полиции устанавливают местонахождение 14-летней Анастасии Немченко.


// Facebook

Об исчезновении приемной дочери вечером 7 апреля по полиции сообщила ее мать. Девушка убежала из дома через окно после ссоры со старшей сестрой.

Рост Анастасии 150 см, среднего телосложения, длинные русые волосы, карие глаза.

Была одета в белый свитер, синие джинсы, черные калоши. Мобильный телефон отсутствует.

«Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о разыскиваемой, просим сообщить в Коломакский отделения полиции по телефонам: 102, 050-787-01-26, 0997783940, или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.

Источник:   Ювенальная полиция
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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