08.04.2020 11:21

Внимание, розыск: подросток поссорилась с сестрой и сбежала из дома (ФОТО)

Работники Коломакского отделения полиции устанавливают местонахождение 14-летней Анастасии Немченко.



// Facebook

Об исчезновении приемной дочери вечером 7 апреля по полиции сообщила ее мать. Девушка убежала из дома через окно после ссоры со старшей сестрой.



Рост Анастасии 150 см, среднего телосложения, длинные русые волосы, карие глаза.



Была одета в белый свитер, синие джинсы, черные калоши. Мобильный телефон отсутствует.



«Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о разыскиваемой, просим сообщить в Коломакский отделения полиции по телефонам: 102, 050-787-01-26, 0997783940, или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.