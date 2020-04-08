Главная Новости Криминал и происшествия Мужчине, который пытался подкупить следователя полиции, сообщили о подозрении
08.04.2020  11:10   

Мужчине, который пытался подкупить следователя полиции, сообщили о подозрении

Под процессуальным руководством Лозовской местной прокуратуры сообщено о подозрении 36-летнему жителю Лозовского района Харьковской области по факту предложения и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение (ч. 3 ст. 369 УК Украины).


//khar.gp.gov.ua

Установлено, что мужчину разоблачили местные правоохранители с полным автомобилем незаконно срубленной древесины. Автомобиль со срубленной древесиной изъяли. В рамках уголовного производства, начатого по факту незаконной порубки леса, судом был наложен арест на удаленную машину и лесоматериалы.

Через некоторое время гражданин обратился к следователю Лозовского отдела полиции и предложил ему неправомерную выгоду за решение вопроса о арестованного автомобиля и лесоматериалов.
 
Правоохранители задержали мужчину «на горячем»: во время передачи полицейскому неправомерной выгоды.
 
Сейчас взяткодателю избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
 
Указанное уголовное производство расследует следственный отдел Лозовского отдела полиции ГУНП в Харьковской области.
        
Досудебное расследование продолжается.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков, подозрение
 
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