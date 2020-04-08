Мужчине, который пытался подкупить следователя полиции, сообщили о подозрении

Под процессуальным руководством Лозовской местной прокуратуры сообщено о подозрении 36-летнему жителю Лозовского района Харьковской области по факту предложения и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение (ч. 3 ст. 369 УК Украины).
Установлено, что мужчину разоблачили местные правоохранители с полным автомобилем незаконно срубленной древесины. Автомобиль со срубленной древесиной изъяли. В рамках уголовного производства, начатого по факту незаконной порубки леса, судом был наложен арест на удаленную машину и лесоматериалы.
Через некоторое время гражданин обратился к следователю Лозовского отдела полиции и предложил ему неправомерную выгоду за решение вопроса о арестованного автомобиля и лесоматериалов.
Правоохранители задержали мужчину «на горячем»: во время передачи полицейскому неправомерной выгоды.
Сейчас взяткодателю избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
Указанное уголовное производство расследует следственный отдел Лозовского отдела полиции ГУНП в Харьковской области.
Досудебное расследование продолжается.
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