08.04.2020 11:10

Мужчине, который пытался подкупить следователя полиции, сообщили о подозрении

Под процессуальным руководством Лозовской местной прокуратуры сообщено о подозрении 36-летнему жителю Лозовского района Харьковской области по факту предложения и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение (ч. 3 ст. 369 УК Украины).



//khar.gp.gov.ua

Установлено, что мужчину разоблачили местные правоохранители с полным автомобилем незаконно срубленной древесины. Автомобиль со срубленной древесиной изъяли. В рамках уголовного производства, начатого по факту незаконной порубки леса, судом был наложен арест на удаленную машину и лесоматериалы.

Через некоторое время гражданин обратился к следователю Лозовского отдела полиции и предложил ему неправомерную выгоду за решение вопроса о арестованного автомобиля и лесоматериалов.



Правоохранители задержали мужчину «на горячем»: во время передачи полицейскому неправомерной выгоды.



Сейчас взяткодателю избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.



Указанное уголовное производство расследует следственный отдел Лозовского отдела полиции ГУНП в Харьковской области.



Досудебное расследование продолжается.