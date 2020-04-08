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08.04.2020  10:26   

Продал участок Гомольшанских лесов под дачу: должностному Госгеокадастра сообщено о подозрении

Под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении начальнику одного из отделов ГУ Держгеокадастру в Харьковской области по факту незаконного отчуждения земельных участков водного фонда (прибрежной защитной полосы), которые находятся под объектом природно-заповедного фонда НПП «Гомольшанские леса» (служебная халатность ч. 1 ст. 367 УК Украины).


//khar.gp.gov.ua

По информации начальника отдела Юрия Ковалева, в течение 2015 года указанное должностное лицо незаконно передало в частную собственность три земельных участка общей площадью 0,18 га, находящихся под объектом природно-заповедного фонда Национального природного парка «Гомольшанские леса» и фактически является государственной собственностью. Он составил и подписал положительные заключения по проектам землеустройства по отводу указанных земельных участков для индивидуального садоводства в собственность гражданам.
 
Таким образом, преступные действия указанного фигуранта привели к выбытию из государственной собственности земельных участков водного фонда (прибрежной защитной полосы), которые находятся под объектом природно-заповедного фонда НПП «Гомольшанские леса». Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет почти 265 тыс. грн.
 
Согласно ч.1 ст. 367 УК Украины должностному лицу грозит наказание в виде штрафа от двухсот пятидесяти до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков, подозрение
 
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