08.04.2020 09:55

У курильщика загорелся чердак: на помощь приехали 10 пожарных (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар в частном доме Новобаварского района.



// ГСЧС

7 апреля в 16:25 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Плановой, 14.



К месту происшествия выехали 2 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах в количестве 10-ти пожарных.

По прибытию они установили, что горит крыша жилого дома. Существовала угроза распространения огня на весь дом. Площадь пожара составила 15 кв.м.



В 16:50 спасатели локализовали возгорание и в 17:49 полностью его ликвидировали. Пострадавших нет.



Причина пожара - неосторожное обращение при курении.