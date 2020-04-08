Главная Новости Криминал и происшествия У курильщика загорелся чердак: на помощь приехали 10 пожарных (ФОТО)
08.04.2020  09:55   

У курильщика загорелся чердак: на помощь приехали 10 пожарных (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар в частном доме Новобаварского района.


// ГСЧС

7 апреля в 16:25 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Плановой, 14.

К месту происшествия выехали 2 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах в количестве 10-ти пожарных.

По прибытию они установили, что горит крыша жилого дома. Существовала угроза распространения огня на весь дом. Площадь пожара составила 15 кв.м.

В 16:50 спасатели локализовали возгорание и в 17:49 полностью его ликвидировали. Пострадавших нет.

Причина пожара - неосторожное обращение при курении.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.04 Криминал и происшествия Теплотрасса и хозпостройки - в пламени горящего сухостоя (ФОТО) 06.04 Криминал и происшествия Полиция начала расследование ночного пожара в кафе на проспекте Науки 06.04 Криминал и происшествия Чтобы спасти дом, спасателям пришлось пожертвовать частью крыши (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 