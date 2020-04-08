У курильщика загорелся чердак: на помощь приехали 10 пожарных (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар в частном доме Новобаварского района.
7 апреля в 16:25 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Плановой, 14.
К месту происшествия выехали 2 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах в количестве 10-ти пожарных.
По прибытию они установили, что горит крыша жилого дома. Существовала угроза распространения огня на весь дом. Площадь пожара составила 15 кв.м.
В 16:50 спасатели локализовали возгорание и в 17:49 полностью его ликвидировали. Пострадавших нет.
Причина пожара - неосторожное обращение при курении.
Главная изюминка дня в том, что он планирует себя сам. Ожидайте всего неожиданного, будь то денежный выигрыш, ссора или новое знакомство.
Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.
Ежегодно 8 апреля отмечается Международный день цыган. Этот праздник установлен 8 апреля 1971 года в Лондоне на первом Всемирном цыганском конгрессе.
влажность:
давление:
ветер: