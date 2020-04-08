08.04.2020 08:03

Избиение двух офицеров харьковской полиции: следствие отрабатывает версии нападения

В результате происшествия полицейские получили травмы и госпитализированы в больницу.



// Нацполиция

Вечером 6 апреля на начальника Управления уголовного розыска в Харьковской области Евгения Драку и начальника отдела розыска по особо тяжким преступлениям Сергея Новикова напали непосредственно возле здания областного управления Национальной полиции.



Начальник отдела коммуникации Харьковской полиции Елена Баранник в комментарии Kharkiv Today подтвердила, что избиты были именно Драка и Новиков.



По данным NewsRoom, полковник Драка около полуночи был доставлен в областную клиническую больницу. Медики диагностировали у него множественные травмы лица.



«Следствием установлено, что 6 апреля около 20:30 в районе улицы Пискуновская неустановленные лица совершили хулиганские действия в отношении двух работников одного из оперативных подразделений областного главка и нанесли им телесные повреждения», – говорится в сообщении Нацполиции.



По данному факту СУ ГУНП в Харьковской области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до 8 лет.



Следствие отрабатывает несколько версий дерзкого нападения. С места происшествия изъяты вещественные доказательства. Назначено несколько судебно-медицинских экспертиз.



Для раскрытия преступления создана специальная следственно-оперативная группа, устанавливаются свидетели происшествия и все обстоятельства преступления. Оперативное сопровождение осуществляет Харьковское управление ДВБ Национальной полиции Украины.



Проводится комплекс мероприятий по розыску и задержанию лиц, причастных к совершению данного уголовного преступления.