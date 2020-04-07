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07.04.2020  17:49   

Теплотрасса и хозпостройки - в пламени горящего сухостоя (ФОТО)

За сутки спасатели ликвидировали 66 пожаров в природных экосистемах, общей площадью более 45 га.


//kh.dsns.gov.ua
Как сообщает ГУ ГСЧС, несмотря на строгий запрет выжигания сухой травы и камыша, на номер Службы спасения «101» за прошедшие сутки, 6 апреля 2020 года, поступило 66 сообщений о возгорания сухостоев на Харьковщине, во время которых было повреждено: утеплитель теплотрассы (Индустриальный район), хозяйственную постройку (Нововодолажский район), неексплуатуєма здание (Краснокутский район), металлический вагончик (Волчанский район) и около 10 га низового хвойного леса (Двуречанский район). Общая площадь этих пожаров – более 45 га.
 
Подавляющее их большинство случается из-за беспечность граждан, которые, несмотря на многочисленные предостережения спасателей продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя. Не каждый день немало сил спасателей тратится на ликвидацию пожаров на открытых территориях.
 
ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области призывает граждан: не экспериментируйте с воспламеняющимися веществами в пожароопасный сухой период! Не будьте равнодушными, если заметили дым, тление или слабый огонь! Обратите внимание – потушить возгорание травы вблизи жилого сектора в самом начале легко – просто вылить ведро воды или забросать землей. Не допускайте сжигания мусора, особенно в сухую ветреную погоду, не випалюйте камыш, сухую траву и стерню, не разрешайте детям играть спичками и зажигалками.
 
Помните ! Несоблюдение правил пожарной безопасности может привести к большой и непоправимой беды.
 
 
 
 
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, огонь, харьков
 
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