Главная Новости Криминал и происшествия Крупное ДТП: столкновение на Клочковской (ВИДЕО)
07.04.2020  17:14   

Крупное ДТП: столкновение на Клочковской (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как инофрмируют пользователи соцсети, на Клочковской - авария.

Здесь произошло массовое ДТП.

Подробности, в том числе о пострадавших, пока нет. 

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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