07.04.2020 14:26

В противостоянии японца и корейца пострадала только техника (ФОТО, ВИДЕО)

На Новой Баварии нарушитель на Daewoo въехал в Mitsubishi



://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, 7 апреля около 9:00 патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улицы Китаенко и проспекта Новобаварского.

По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo, нарушив правила дорожного движения, допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi. В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Daewoo патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.