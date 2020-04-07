В противостоянии японца и корейца пострадала только техника (ФОТО, ВИДЕО)

На Новой Баварии нарушитель на Daewoo въехал в Mitsubishi
По данным полиции, 7 апреля около 9:00 патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улицы Китаенко и проспекта Новобаварского.
По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo, нарушив правила дорожного движения, допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi. В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Daewoo патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
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