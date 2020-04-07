Из харьковской инфекционной больницы сбежали подростки (ФОТО)

Правоохранители разыскивают двух несовершеннолетних парней.
Полицией города Харькова устанавливается местонахождение 15-летнего Дениса Цуканова и 13-летнего Максима Кучеренко.
Парни вечером 6 апреля самовольно покинули Харьковскую детскую инфекционную больницу.
Приметы Максима: на вид 14-15 лет, среднего роста, волосы русые, короткие, глаза темно-зеленые.
Приметы Дениса: на вид 14-17 лет, рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы светлые, светлые глаза.
«Уважаемые граждане! Если вам известна какая-либо информация о возможном места пребывания ребят, просим сообщать ее по телефону «102», – обращаются правоохранители.
Берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы?
Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.
Сегодня православная церковь Украины отмечает один из самых больших праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы.
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