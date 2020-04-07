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07.04.2020  11:18   

Из харьковской инфекционной больницы сбежали подростки (ФОТО)

Правоохранители разыскивают двух несовершеннолетних парней.


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Полицией города Харькова устанавливается местонахождение 15-летнего Дениса Цуканова и 13-летнего Максима Кучеренко.

Парни вечером 6 апреля самовольно покинули Харьковскую детскую инфекционную больницу.

Приметы Максима: на вид 14-15 лет, среднего роста, волосы русые, короткие, глаза темно-зеленые.



Приметы Дениса: на вид 14-17 лет, рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы светлые, светлые глаза.



«Уважаемые граждане! Если вам известна какая-либо информация о возможном места пребывания ребят, просим сообщать ее по телефону «102», – обращаются правоохранители.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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