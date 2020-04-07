На Новых Домах сбили пешехода (ФОТО)

Авария произошла около девяти часов вечера 6 апреля в районе станции метро «Дворец Спорта».
Наезд произошел на проспекте Петра Григоренко, напротив остановки троллейбуса №1, сообщили соцсети.
По словам очевидцев, водитель ВАЗ 2109 сбил пожилого мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.
Пострадавшего госпитализировали.
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