ДТП на Салтовке: дерево выжило в столкновении с автомобилем (ФОТО)

Авария произошла 6 апреля.
Фото происшествия выложили в социальные сети.
«На Гвардейцев-Широнинцев, 88 водитель не справился с управлением и вылетел в дерево», – говорится в сообщении.
По словам очевидцев, пострадавших в ДТП нет.
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