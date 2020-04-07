ДТП на Салтовке: дерево выжило в столкновении с автомобилем (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 7 апреля Берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы?

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 8 апреля Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.