Главная Новости Криминал и происшествия ДТП на Салтовке: дерево выжило в столкновении с автомобилем (ФОТО)
07.04.2020  08:51   

ДТП на Салтовке: дерево выжило в столкновении с автомобилем (ФОТО)

Авария произошла 6 апреля.


// Telegram

Фото происшествия выложили в социальные сети.

«На Гвардейцев-Широнинцев, 88 водитель не справился с управлением и вылетел в дерево», – говорится в сообщении.

По словам очевидцев, пострадавших в ДТП нет.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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