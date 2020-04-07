07.04.2020 08:54

Мошенники с квартирами умерших будут ждать суда за решеткой

Под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №4 сообщено о подозрении двум мужчинам в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).



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В течение 2018-2019 годов злоумышленники отыскивали на территории разных районов г.. Харькова квартиры, владельцы которых фактически в них не проживали или умерли, а наследники отсутствуют или еще не вступили в наследство. Объекты недвижимого имущества отчуждались путем обмана, с использованием подставных лиц и поддельных документов.



Всего 41-летний харьковчанин завладел 5 квартирами, одной из которых - по предварительному сговору с 25-летним соучастником.



Общая сумма ущерба, нанесенного наследникам умерших и территориальной общине, составляет более 3 млн грн.



Обоим подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.



Досудебное расследование продолжается.