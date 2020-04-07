Мошенники с квартирами умерших будут ждать суда за решеткой

Под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №4 сообщено о подозрении двум мужчинам в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).
В течение 2018-2019 годов злоумышленники отыскивали на территории разных районов г.. Харькова квартиры, владельцы которых фактически в них не проживали или умерли, а наследники отсутствуют или еще не вступили в наследство. Объекты недвижимого имущества отчуждались путем обмана, с использованием подставных лиц и поддельных документов.
Всего 41-летний харьковчанин завладел 5 квартирами, одной из которых - по предварительному сговору с 25-летним соучастником.
Общая сумма ущерба, нанесенного наследникам умерших и территориальной общине, составляет более 3 млн грн.
Обоим подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается.
Звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
6 апреля отмечается Международный день спорта на благо развития и мира.
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