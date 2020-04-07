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07.04.2020  08:54   

Мошенники с квартирами умерших будут ждать суда за решеткой

Под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №4 сообщено о подозрении двум мужчинам в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).


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В течение 2018-2019 годов злоумышленники отыскивали на территории разных районов г.. Харькова квартиры, владельцы которых фактически в них не проживали или умерли, а наследники отсутствуют или еще не вступили в наследство. Объекты недвижимого имущества отчуждались путем обмана, с использованием подставных лиц и поддельных документов.

Всего 41-летний харьковчанин завладел 5 квартирами, одной из которых - по предварительному сговору с 25-летним соучастником.

Общая сумма ущерба, нанесенного наследникам умерших и территориальной общине, составляет более 3 млн грн.

Обоим подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков, мошенничество, содержание под стражей
 
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