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07.04.2020  08:48   

Сколько протоколов выписали полицейские на прохожих без масок

В первый день усиления мер безопасности в отношении соблюдения карантинных правил полицейские Харьковщины составили 4 админпротокола.


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Нарушения выявлены в Шевченковском районе Харькова, Первомайском и Изюмском районах области.

В трех случаях правонарушители находились в общественных местах без средств индивидуальной защиты. А частный предприниматель не прекратила работу пивбара в городе Первомайский.

В отношении нарушителей полицейские составили протоколы по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкцией статьи предусмотрен штраф для граждан - от 17 до 34 тысяч гривен и для должностных лиц - от 34 до 170 000 гривен. Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  карантин, нарушение, харьков, полиция, протокол, штраф
 
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