07.04.2020 08:48

Сколько протоколов выписали полицейские на прохожих без масок

В первый день усиления мер безопасности в отношении соблюдения карантинных правил полицейские Харьковщины составили 4 админпротокола.



// РЕДПОСТ

Нарушения выявлены в Шевченковском районе Харькова, Первомайском и Изюмском районах области.



В трех случаях правонарушители находились в общественных местах без средств индивидуальной защиты. А частный предприниматель не прекратила работу пивбара в городе Первомайский.



В отношении нарушителей полицейские составили протоколы по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкцией статьи предусмотрен штраф для граждан - от 17 до 34 тысяч гривен и для должностных лиц - от 34 до 170 000 гривен. Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.