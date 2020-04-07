07.04.2020 08:25

Харьковская контрразведка раскрыла начисления незаконных соцвыплат жителям ОРДЛО, среди которых пророссийские боевики

Контрразведка и следователи Службы безопасности Украины разоблачили механизм финансирования террористических организаций «Л/ДНР» через сделки с социальными выплатами.



//ssu.gov.ua

Оперативники спецслужбы установили, что организовала незаконную схему жительница Донецкой области. Злоумышленница за денежное вознаграждение предлагала жителям временно оккупированных территорий содействие в безосновательной выплате пенсий и других видов государственной социальной помощи.

При содействии работников фейковых правоохранительных органов и органов социальной защиты квазиреспублик злоумышленница оформляла документы на граждан, постоянно проживающих в ОРДЛО. Среди них правоохранители обнаружили боевиков террористических организаций «Л/ДНР», а также умерших.



По информации СБУ, часть доходов злоумышленница передавала представителям так называемых «МГБ» «Л/ДНР» для их финансового и материального обеспечения.



Во время обысков по месту жительства фигурантов дела в городах Славянск и Бахмут сотрудники СБУ изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности, а также деньги в сумме более 2,3 миллиона российских рублей, предположительно предназначались для финансирования террористических организаций.



Сейчас решается вопрос о сообщение организаторци противоправной схемы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.



Разоблачение незаконной схемы осуществлялось под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.