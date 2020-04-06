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06.04.2020  17:49   

ДТП: автопоцелуй лековушек на ХТЗ (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


ДТП: автопоцелуй лековушек на ХТЗ (ВИДЕО)

Как информируют пользователи соцсети, в районе метро Индустриальная - ДТП.

На трассе Hyundai орагизовал небольшой паровозик, догнав Daewoo Lanos.

Подробностец о потрадавших пока нет.

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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