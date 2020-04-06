06.04.2020 15:25

Водитель, которого доставали из покореженного авто спецсредствами, по мнению полицейских был «под шофе»

В результате ДТП водитель автомобиля получил ссадины лица, автомобиль получил механических повреждений.



://hk.npu.gov.ua

ЧП произошло 5 апреля около 15:40 между поселком Лиман и городом Змиевом.

На месте происшествия сотрудники Змиевского отдела полиции установили, что 40-летний водитель автомобиля «Renault» с полуприцепом превысил скорость и не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехал с дороги и перевернулся.

Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения и был доставлен в Змиевской центральной районной больницы.

После заключения медиков полицейские составили в отношении водителя протокол по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях, влечет наложение штрафа в размере 10 200 гривен с лишением права управления транспортными средствами на один год.

Также нарушителя привлекли к административной ответственности по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) КоАП