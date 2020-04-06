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06.04.2020  15:05   

Полиция начала расследование ночного пожара в кафе на проспекте Науки

Полиция открыла уголовное производство по факту пожара в пристройке кафе "Four seasons" в Харькове


://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, по факту пожара в заведении на проспекте Науки открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие, кафе
 
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