06.04.2020 14:51

Чтобы спасти дом, спасателям пришлось пожертвовать частью крыши (ФОТО)

Купянский район: спасатели ликвидировали пожар на крыше частного дома.



://kh.dsns.gov.ua

5 апреля в 17:39 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: г.. Купянск, ул. Ровенская, 103.

К месту происшествия выехали 1 отделение пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистерне в количестве 4-х человек. По прибытию пожарные установили, что горит крыша жилого дома. Существовала угроза распространения огня на весь дом. Площадь пожара составила 90 кв.м.

В 17:53 спасатели локализовали возгорание и в 19:25 полностью его ликвидировали. Пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.