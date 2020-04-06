06.04.2020 13:23

Харьковские следователи завершают расследование гибели новорожденного ребенка в Барвенковском районе (ВИДЕО)

В соответствии с квалификацией уголовного производства, к этой трагедии привело ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей.



://facebook.com

11 октября 2018 в 14:28 в дежурную часть Барвенковского отделения полиции от оператора службы «102» поступило сообщение о том, что 33-летняя женщина родила мертвого ребенка в местной больнице.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, к работе которой были привлечены следователь-криминалист и судебно-медицинский эксперт.

Следственным сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

Руководство следственного управления инициировало смену подследственности в уголовном производстве по специализированным отделом СУ ГУНП в Харьковской области. Работники отдела организовали и осуществили полный комплекс необходимых следственных и розыскных действий, назначили ряд судебно-медицинских экспертиз, направленных на установление причин резкого ухудшения состояния внутриутробного плода во время родов женщины, всех обстоятельств совершения преступления и круга лиц, причастных к нему.

В результате экспертиза установила, что недообстеження состояния беременной и ее плода, проведение с задержкой кесарева сечения, обусловили развитие внутриутробной гибели плода.

Таким образом, смерть ребенка наступила вследствие недобросовестного и непрофессионального отношения к своим обязанностям со стороны заведующего врача-гинеколога районной больницы.

Сейчас женщине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения виновного лица права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или ограничение свободы на костюмы до 2 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Окончание досудебного расследования в уголовном производстве запланировано на май 2020 года.

Следует отметить, что расследование данной категории уголовных производств находится на особом контроле руководства СУ ГУНП в Харьковской области.