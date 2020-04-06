06.04.2020 12:21

Спасатели ножницами вырезали водителя-дальнобойщика

Спасатели с помощью спецоборудования ликвидировали последствия ДТП



://kh.dsns.gov.ua

5 апреля в 6:09 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС в области поступило сообщение о ДТП в Змиевском районе Харьковской области на автодороге «Змиев-Слобожанское».

К месту происшествия было направлено 1 спасательное отделение 58 спасательной части из г.. Змиев. На момент прибытия спасатели установили, что на обочине дороги находится перевернутый грузовой автомобиль «RENAULT PREMIUM» с полуприцепом. Кабина авто оторвалась от шасси и находилась рядом. В ней был зажат 40-летний водитель.

С помощью аварийно-спасательного инструмента (бензореза и гидравлической растяжки) пострадавшего деблокировали из кабины и передали в карету скорой помощи.

К ликвидации последствий ДТП было привлечено 1 единица техники и 5 человек личного состава.