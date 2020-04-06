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06.04.2020  12:12   

Харьковские взрывотехники за неделю ликвидировали несколько тысяч взрывоопасных предметов

С 30 марта по 6 апреля харьковские спасатели совершили 684 выезда на ликвидацию чрезвычайных событий


://kh.dsns.gov.ua

По данным ГСЧС, 495 выездов из общего количества были на ликвидацию пожаров и возгораний, 17 - для оказания помощи населению и ликвидации последствий ДТП, 31 – на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, 141 – другие выезды.

В результате пожаров погибли семь человек. Двух человек спасатели вывели из опасной зоны на свежий воздух, еще одного человека спасли.

Пиротехники осуществили 31 выезд на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны. Всего было обнаружено и обезврежено 1 573 боеприпаса, из которых 27 артснарядов, 112 минометных мины, 33 гранаты и 1 400 патронов.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие, взрывотехники
 
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