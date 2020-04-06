Полиция раследует, как погибли сгоревшие в заброшенной котельной

ЧП произошло на улице Полтавская в городе Красноград Харьковской области.
5 апреля около 21:00 в Красноградский отдела полиции поступило сообщение о том, что в заброшенном подсобном помещении вблизи бывшего тубдиспансера произошло возгорание.
В результате ликвидации пожара правоохранители обнаружили четыре тела мужчин.
По заключению специалистов, предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Тела погибших направлены в морг для установления причин смерти. Их лица устанавливаются.
Следователем Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
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