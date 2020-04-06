06.04.2020 11:07

Полиция раследует, как погибли сгоревшие в заброшенной котельной

ЧП произошло на улице Полтавская в городе Красноград Харьковской области.



// Нацполиция

5 апреля около 21:00 в Красноградский отдела полиции поступило сообщение о том, что в заброшенном подсобном помещении вблизи бывшего тубдиспансера произошло возгорание.



В результате ликвидации пожара правоохранители обнаружили четыре тела мужчин.



По заключению специалистов, предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Тела погибших направлены в морг для установления причин смерти. Их лица устанавливаются.



Следователем Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.