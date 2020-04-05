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05.04.2020  18:30   

Пожарные спасли харьковчан из охваченной огнем многоэтажки (ФОТО)

В Индустриальном районе огнеборцами во время тушения пожара в девятиэтажном жилом доме 1 человек был спасен, и еще 2 человека эвакуированы ( из них один ребенок)


//kh.dsns.gov.ua
Как информирует ГУ ГСЧС 4 апреля 2020 года в 11:54 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 294, 7-й этаж,2-й подъезд.
 
На место пожара сразу выехали подразделения ГСЧС в составе 2-х отделений на автоцистернах, 1 отделение на автолестнице.
 
По прибытию к месту пожара было установлено, что на балконе на седьмом этаже горят домашние вещи на площади около 5 кв.м. Из задымленного помещения личным составом подразделений ГСЧС было спасено мужчину 1977 года рождения. Спасенного мужчину бригадой скорой медицинской помощи были госпитализированы в токсикологическое отделение 2-й городской больницы города Харькова, с диагнозом отравление угарным газом, еще 2 человека эвакуированы ( из них один ребенок).
 
В 12:16 пожар был локализован, а уже в 13:10 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.
 
 
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар в многоэтажке, спасение, харьков, эвакуация
 
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